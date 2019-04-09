В Азербайджане необходимо освободить книги и печатную продукцию от налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Фазиль Мустафа.

Мустафа сказал, что во время поставки в страну книг и печатной продукции взимается НДС в размере 18 процентов.

"В ряде стран этот налог упразднен", - отметил депутат.