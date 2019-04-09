Товары 86 предпринимателей вывезены из торгового центра "Диглас" в Баку, в котором произошел пожар.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Побывавший на месте происшествия замминистра сказал, что вот уже третий день, как начался процесс вывоза товаров из ТЦ.

"Как вы знаете, ситуация в связи с пожаром была взята под контроль Президентом Ильхамом Алиевым. В настоящее время уцелевшие товары вывозятся из торгового центра. На данный момент вывезены товары 86 предпринимателей. По каждому такому товару составляется акт, уцелевшие товары предоставляются предпринимателю, а товары, пришедшие в непригодное состояние оправляются на специально выделенный склад, и затем уточняется их стоимость", - сказал Мамедов.

По словам замминистра, для перевозки товаров привлечены все необходимые силы.

"Для предпринимателей выделены транспортные средства. В целях скорейшего вывоза товаров привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям", - добавил Мамедов.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное пожару, произошедшему в торговом центре "Диглас".

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предпринимателям предоставили торговые площади в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.