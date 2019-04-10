Официальный курс маната на 10 апреля
10 апреля 2019 08:30 231
Официальный курс маната по отношению к доллару на 10 апреля 2019 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
9 апреля 20:50 482
Азербайджан и Россия могут реализовать совместный проект в сфере туризма
9 апреля 20:41 302
В Азербайджане 12 партий не представили финансовый отчет ЦИК
9 апреля 17:50 450
Международные эксперты сделали оптимистичный прогноз по Азербайджану
9 апреля 17:41 535
МВФ: В Азербайджане будет самая низкая инфляция в СНГ
-
9 Апр. 11:10 15 492
-
9 Апр. 10:34 10 359
-
9 Апр. 12:44 9 548
-
9 Апр. 10:57 8 480
-
9 Апр. 13:07 7 538