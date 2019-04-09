Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" ООО "Azercell Telecom" принял участие в очередном международном мероприятии. На этот раз центр cовместно со стартапом "Onbranch", победителем конкурса "Seedstars World", проводимого в нашей стране в 2018 году, принял участие на Саммите "Seedstars". На мероприятии, которое состоялось в Лозанне, Швейцария, приняли участие стартап-команды из 75 стран, представители государств, инвесторы, творческие лица, а также наставники из влиятельных компаний. 64 наиболее успешных стартап-проекта, представляющих Африку, Латинскую Америку, Азию, Восточную Европу и Ближний Восток, боролись за то, чтобы стать победителем и выиграть инвестицию до 500 000 долларов США на саммите для решения глобальных проблем в области финансов, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и энергетики. В итоге стартап "Blended" из Аргентины стал победителем Саммита "Seedstars".

Для сведения отметим, что конкурс "Seedstars World" ищет талантливых стартапов, нацеленных на решение региональных проблем и разработку прибыльных, устойчивых продуктов для глобального рынка для поддержки их регионального бизнеса и развития. Целью этого мероприятия является выявление предпринимателей, разрабатывающих решения, которые доступны в развивающихся странах и соответствуют целям в области устойчивого развития ООН.

Следует отметить, что Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama", поддерживающий развитие проектов и новосозданных стартапов в области информационных технологий и содействующий их превращению в независимые компании, тесно сотрудничает со швейцарской компанией "Seedstars", и вот уже 6 лет является местным организатором конкурса "Seedstars Baku".

Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama", который в этом году отметит 10-летие своей деятельности , при поддержке ООО "Azercell Telecom" и PASHA Bank, достиг больших успехов в развитии предпринимательской экосистемы в Азербайджане. Центр, являясь первым в стране бизнес-инкубатором, сотрудничает со стартапами на каждом этапе их развития, обеспечивая их средствами, ресурсами и знаниями, необходимыми для их успеха.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"