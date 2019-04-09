Азербайджан является одной трех стран в СНГ, где Международный валютный фонд (МВФ) ожидает профицит счета текущих операций. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на обновленный отчет фонда "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно прогнозам аналитиков МВФ, в 2019 году профицит счета текущих операций в Азербайджане составит 11,7 процента ВВП, в 2020 году - 13,3 процента ВВП, в 2024 году - 12,8 процента ВВП.

Прогноз по счету текущих операций в странах СНГ на 2019, 2020 и 2024 годы (в процентах от ВВП):

Регион 2019 год 2020 год 2024 год СНГ 3,8 3,4 1,7 СНГ (без России) -1,5 -1,1 -1,2 Россия 5,7 5,1 3 Азербайджан 11,7 13,3 12,8 Беларусь -4 -2,3 -2,3 Грузия -8 -7,8 -7 Казахстан 0,1 0,6 1,5 Кыргызстан -10,9 -8,6 -9,3 Молдова -7,7 -8 -6,8 Таджикистан -7 -6,8 -6,3 Туркменистан -2,3 -3,2 -5,7 Украина -2,5 -2,4 -2,6 Узбекистан -5,6 -4,7 -4,4 Армения -4,6 -4,3 -4,5

Согласно октябрьскому отчету МВФ [более свежие данные отсутствуют], ВВП Азербайджана в 2019 году ожидается на уровне 35,04 миллиарда долларов. Следовательно, профицит счета текущих операций на этот год составит около 4,1 миллиарда долларов. Для 2020 года прогноз составляет 5,03 миллиарда долларов при ВВП в 37,79 миллиарда долларов.

Отметим, что по данным Центрального банка Азербайджана, профицит счета текущих операций платежного баланса страны в 2018 году составил 6,05 миллиарда долларов, что в 3,6 раза больше показателя предшествовавшего года (1,68 миллиарда долларов).

Счёт текущих операций - раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.