Азербайджанская госкомпания SOCAR стала победителем тендера по обеспечению нового аэропорта Стамбула топливом. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Компания участвовала в тендере под маркой SOCAR Aviation.

Директор SOCAR Turkey ["дочка" азербайджанской госкомпании в Турции] по торговле Мурад Эрдоган, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в течение пяти лет компания будет ежегодно обеспечивать аэропорт 700 тысячами тонн топлива.

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