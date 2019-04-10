Азербайджан обеспечит топливом новый аэропорт Стамбула
10 апреля 2019 12:45 380
Азербайджанская госкомпания SOCAR стала победителем тендера по обеспечению нового аэропорта Стамбула топливом. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.
Компания участвовала в тендере под маркой SOCAR Aviation.
Директор SOCAR Turkey ["дочка" азербайджанской госкомпании в Турции] по торговле Мурад Эрдоган, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в течение пяти лет компания будет ежегодно обеспечивать аэропорт 700 тысячами тонн топлива.
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