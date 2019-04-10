Тема развития альтернативной энергетики перестала быть неоднозначной. Если несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики в стране, делая ставку не только на традиционные отрасли, но и на развитие передовых направлений.

В настоящее время Азербайджан активно осваивает альтернативную энергетику, работает над увеличением ее доли в общем объеме производства. В частности, идут работы по созданию гибридных электростанций, а особое внимание уделяется освоению энергии ветра.

За годы независимости Азербайджан смог поднять электроэнергетический сектор и сформировать мощную энергосистему. Для этого были проведены работы по модернизации старых и строительству новых производственных мощностей.

За последние 15 лет мощность энергосистемы страны значительно выросла и позволяет обеспечить не только внутренние потребности, но также формирует экспортный потенциал страны. Но это не предел и работы по увеличению мощности энергетической системы продолжаются.

Но сейчас вернемся к альтернативной энергетике и возможностям, которые имеются в Азербайджане в этой области. Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал страны - самый высокий в регионе. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 мегаватт) и потенциал малых рек (350 мегаватт).

Как и было отмечено, Азербайджан старается максимально использовать энергию ветра. Говоря о развитии энергии ветра, нужно отметить, что только еще в мае 2015 года Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии запустило первую турбину ветряной электростанции "Ени Яшма" в Хызынском районе.

Уже через несколько лет, в 2021 году, в Азербайджане будет запущен действительно уникальный проект первой в мире плавучей солнечной электростанции. Проект предусматривает установку трех 100-киловаттных фотовольтажных систем на озере Беюкшор, а также налаживание бизнес-моделей, с целью поощрения участия частного сектора в данной области и проведение соответствующих тренингов.

А в ближайшие годы планируется построить электростанции, основанные на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью в 420 мегаватт. Как отметил замминистра энергетики Самир Велиев, в настоящее время ведутся переговоры с зарубежными инвесторами. В числе таких - компании из Китая, ОАЭ, США и Евросоюза. По мнению Велиева, привлечение инвесторов в альтернативную энергетику в ближайшие годы даст мощный толчок этой сфере.

Показательно, что параллельно с развитием внутреннего рынка, наша страна ведет активные переговоры с зарубежными партнерами в сфере возобновляемой энергетики. Так, например, черногорская компания Adriatic Capital уже заинтересована в совместном участии с Азербайджаном в проектах по использованию солнечной энергии. Делегация компании недавно была в Баку на переговорах в министермтве энергетики Азербайджана, и уже провела осмотр некоторых частей территории страны, которые могут иметь потенциал.

Кроме того, Азербайджан планирует зарабатывать серьезные деньги и на развитии производства в сфере альтернативной энергии: наша страна собирается экспортировать солнечные панели в зарубежные страны, а именно в Германию, Турцию, Иран, ОАЭ, Грузию. Местная компания Azguntex, которая занимается производством этих панелей, специально провела модернизацию для производства продукции экспортного качества.

Как сообщил ее технолог Низами Аскеров, ранее предприятие производило панели мощностью в 250 ватт. После модернизации их мощность вырастет до 300-330 ватт. Новые образцы смогут аккумулировать больше солнечной энергии за счет замены старых трехшинных моделей фотоэлектрических элементов на новые высокопроизводительные пятишинные элементы. После завершения модернизации совокупная годовая мощность производимой на заводе продукции вырастет c 25 до 60-65 мегаватт. На предприятии будут функционировать две линии, производящие по 100 тысяч панелей в год.

По мере освоения отрасли расходы на ее развитие снижаются. Это объясняется не только мировой тенденцией снижения затрат на развитие данного направления, но и работами, которые проводятся и будут проведены в Азербайджане в области налаживания производства необходимого оборудования и технологий.

Думается, что Азербайджан достигнет значительного результата в развитии альтернативной энергетики. Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

И необходимость развития альтернативной энергетики продиктована не модным трендом, а необходимостью обеспечить устойчивое развитие и энергетической сферы, и экономики Азербайджана в целом. Развивая альтернативную энергетику страна параллельно достигнет целого ряда целей: получится в том числе снизить зависимость от традиционных энергоресурсов, еще более укрепить прочность всей энергосистемы, и конечно, положительно повлиять на экологическую обстановку. Немаловажно и то, что с развитием альтернативной энергетики страна получит и дополнительные объемы, которые можно будет направить на экспорт, а это означает еще один источник валютных поступлений в Азербайджан - и немаленький.

Азер Гасымлы