Страны ОПЕК в марте снизили добычу на 534 тыс. б/с - до 30,02 млн б/с на фоне сильнейшего снижения добычи в Саудовской Аравии и Венесуэле, следует из апрельского отчета организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В марте добыча Саудовской Аравии снизилась на 324 тыс. б/с - до 9,8 млн б/с. Также сильное падение добычи было зафиксировано в Венесуэле - на 289 тыс. б/с - до 0,73 млн б/ с. При этом сама Венесуэла уведомила ОПЕК о снижении добычи на 472 тыс. б/с в марте - до 0,96 млн б/с.

К октябрю 2018 года, принятому за базовый в соглашении ОПЕК+, 11 стран ОПЕК, участвующих в сделке (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки), снизили общую добычу на 1,25 баррелей в сутки. Таким образом, в марте их совокупная суточная добыча составила 25,5 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре. По условиям соглашения, они должны были снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в марте обязательства были исполнены на 155%.

Заметно добычу в марте снизил Ирак - на 126 тыс. б/с - до 4,5 млн б/с, ранее власти страны пообещали, что ускорят сокращение добычи, чтобы выполнить свою квоту в соглашении. При этом у Ирана, против которого действуют нефтяные санкции США, сокращение добычи в марте составило только 28 тыс. б/с - до 2,7 млн б/с.

Сильный рост в марте показала только Ливия, у которой добыча выросла на 196 тыс. б/с - до 1,1 млн б/с.

При этом отмечается, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале 2019 года снизились по отношению к январю на 18,3 млн баррелей - до 2,86 млрд баррелей.

Таким образом, показатель оказался на 7 млн баррелей выше прошлогоднего уровня и на 7,5 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня. При этом запасы непосредственно нефти оказались на 25 млн баррелей выше пятилетней нормы, тогда как запасы нефтепродуктов были на 17,5 млн баррелей ниже нормы.

На этом уровне запасы покрывали потребности стран ОЭСР в нефти и нефтепродуктах на срок 60,6 суток - это на 0,2 суток выше уровня февраля 2018 года и на 1,1 суток ниже нормы.

Средний пятилетний уровень коммерческих запасов нефти является целевым ориентиром для соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи.

Также из отчета следует, что организация понизила оценку роста глобального спроса на нефть на 2019 год до 1,21 млн баррелей в сутки (-30 тыс. баррелей) на фоне замедления темпов экономического роста.

Таким образом, спрос на нефть в 2019 году ожидается на уровне 99,9 млн баррелей в сутки.

Также была снижена оценка роста предложения от стран "не ОПЕК" - до 2,18 млн баррелей в сутки (-60 тыс. баррелей) за счет продолжающихся ремонтов на месторождениях в Казахстане, Бразилии и Канаде. Это снижение лишь частично будет замещено ростом добычи в США и России, отмечается в отчете. Таким образом, объем предложения от стран "не ОПЕК" теперь оценивается в 64,54 млн баррелей в сутки.

ОПЕК ожидает, что среднегодовая добыча нефти и конденсата в России в 2019 году составит 11,54 млн баррелей в сутки. Эта оценка на 50 тыс. баррелей превышает предыдущую оценку.

В отчете отмечается, что основной прирост добычи будет наблюдаться на проектах "Уват" ("Роснефть"), "Восточно-Сибирский" ("Роснефть"), "Ванкорнефть" ("Роснефть"), "Мессояха" (совместный проект "Роснефти" и "Газпром нефти") и "Ямал СПГ" ("Новатэк").