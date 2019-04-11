Азербайджан будет торговать нефтью с еще одним энергетическим гигантом
11 апреля 2019 08:20 84
Азербайджанская госкомпания SOCAR и индонезийская Pertamina планируют обсудить вопросы сотрудничества, сказал Trend вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, передает Day.Az.
Как отметил Насиров, в настоящее время в Баку находится большая делегация компании.
По его словам, в рамках переговоров стороны обсудят возможности сотрудничества в сферах трейдинга, upstream и реализации инвестиционных проектов.
Отметим, что компания Pertamina является вторым крупнейшим производителем нефти в Индонезии после Chevron. Компания была образована в 1968 году в результате слияния компаний Pertamin и Permina.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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