Пакистан рассматривает возможность открытия прямого рейса Исламабад-Баку.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на азербайджано-турецко-пакистанском форуме в Баку.

"Это поспособствует развитию туризма и увеличению туристического потока в обеих странах", - сказал посол.

В свою очередь, президент Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (TÜMSİAD) Яшар Доган отметил, что братство между тремя странами имеет исторические корни. Он добавил, что объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией составляет 30 миллиардов долларов.

Доган также отметил важную роль малого и среднего предпринимательства в экономике каждой страны.

По его мнению, необходимо сделать все возможное для развития предпринимательства между странами.