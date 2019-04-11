С 22 по 25 апреля 2019 в Баку уже в четвертый раз пройдет Международный Форум SOCAR. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Confidence Capital.

Это крупнейшее мероприятие в регионе для руководителей и специалистов нефтегазовых компаний, отвечающих за реализацию, торговлю и транспортировку нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Участники Форума получат всю необходимую информацию как о ведении торговой деятельности в Каспийском регионе, так и анализ основных экспортных направлений.

Ежегодно Форум посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств. Помимо практической информации Форум SOCAR предоставляет делегатам удобную платформу для налаживания бизнес-связей: активные кофе-брейки, дискуссии, культурные мероприятия вне конференции, а также информативные технические визиты.

В рамках Форума SOCAR пройдет конференция и выставка "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - реализация проектов и технические решения". Разработчики и поставщики оборудования, инновационных технологий для нефтегазовой и нефтехимической отраслей, ведущие подрядчики продемонстрируют свои услуги и решения.