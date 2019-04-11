Азербайджан способен внести большой вклад в реализацию инициативы Китая - "Экономический пояс Шелкового пути".

Об этом, как передает Day.Az, во время двусторонних встреч в рамках XXXIV заседания Конференции генеральных директоров железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в Сеуле сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО.

Во время встречи с председателем АО "Казахстанские железные дороги" Сауатом Мынбаевым Джавид Гурбанов рассказал о проектах, осуществляемых на железных дорогах Азербайджана, работах по расширению двустороннего сотрудничества, а также о большом потенциале для повышения эффективности перевозок и взаимной координации в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

В ходе встречи обсуждались вопросы увеличения объемов грузоперевозок между железными дорогами Азербайджана и Казахстана, перспективы развития ТМТМ.

Председатель АО "Казахстанские железные дороги" Сауат Мынбаев рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества между железных дорог двух стран.

Еще одна встреча состоялась между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым и заместителем гендиректора железных дорог Китая Лю Чжэнфаном.

На встрече обсуждались перспективы развития ТМТМ и его значение в осуществлении китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сказал, что в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР в декабре 2015 года между правительствами Азербайджана и Китая был подписан важный с точки зрения транспортно-транзитного сотрудничества Меморандум о взаимопонимании, о совместном поощрении создания экономического пояса Шелкового пути. Велика роль ТМТМ в осуществлении китайской инициативы "Один пояс - один путь". Использование потенциала этого коридора создает благоприятные условия для сотрудничества в экономической сфере, в частности в сфере инвестиций, торговли и транзита. Азербайджан является одной из первых стран, которая поддержала инициативу Китая "Один пояс - один путь".

Азербайджан играет важную роль в грузоперевозках из Китая в Европу и в обратном направлении, а ТМТМ, пролегающий по территории Азербайджана, идеально согласуется с китайской инициативой "Один пояс - один путь".

Затем Гурбанов дал подробную информацию о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана и международных транспортных коридорах. Он отметил, что азербайджанская сторона способна внести большой вклад в реализацию инициативы "Экономический пояс Шелкового пути", которая является одним из ответвлений стратегии "Один пояс - один путь" и предполагает расширение экономических связей между странами, расположенными на историческом "Великом Шелковом пути".

В свою очередь, заместитель гендиректора железных дорог Китая Лю Чжэнфан поблагодарил председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова за подробную информацию о направлениях деятельности в рамках ТМТМ.