Наум Коен (Naum Koen), Сайрус Пунавалла (Cyrus Poonawalla) и Викрам Ламба (Vikram Singh Lamba) посетили Азербайджан с целью ознакомления с несколькими инвестиционными проектами в области сельского хозяйства, в частности животноводства, машиностроения, а также инфраструктурными проектами.

Были проведены многочисленные встречи с представителями крупного и среднего бизнеса. Состоялись несколько поездок в регионы для наглядного изучения инвест.проектов и предварительной оценки экономического потенциала регионов в вышеупомянутых областях.

Участники делегации подчеркнули, что огромный экономический потенциал этой прекрасной страны произвели на них глубочайшее впечатление. Было отмечено, инвесторы видят огромные перспективы экономического развития не только Баку, но и других регионов.

В частности, Наум Коен - основатель и президент холдинга NY Koen Group, объявил об открытии в Баку филиала IT-компании Time to Nova.

Помимо экономических вопросов, гости отметили высокую заинтересованность в культурных и спортивных проектах. Учитывая тот факт, что доктор Сайрус Пунавалла долгое время являлся президентом федерации конного спорта Индии, посещение Бакинского ипподрома и общение с коллегами по конному спорту стало завершающим этапом поездки.