Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму
11 апреля 2019 23:44 202
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 апреля состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.
На аукционе будут размещены 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня. Срок погашения нот - 14 апреля 2020 года.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
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