Крупная британская нефтесервисная компания расширит бизнес в Азербайджане
Британская нефтесервисная компания EXPRO планирует расширить спектр своих основных услуг в трех ключевых областях в Азербайджане, сказали в компании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это услуги по испытаниям и оценке скважин, подводные работы, услуги по заканчиванию скважин, интервенции и производственные услуги, сказали в EXPRO.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими имеющимися и потенциальными клиентами о том, как мы можем поддержать их будущую деятельность в Азербайджане", - сказали в британской компании.
В EXPRO отметили, что компания продолжает поддерживать свой рекорд деятельности без потери рабочего времени вследствие аварий в течение 11 лет.
Отметим, что компания EXPRO работает в Каспийском регионе с 2007 года, когда она получила контракт на поставку колонн для спуска обсадной колонны большого диаметра для блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".
В 2014 году EXPRO получила контракт на строительство колонн для спуска на азербайджанском проекте "Шах Дениз 2".
В ноябре 2018 года данный контракт был продлен еще на четыре года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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