В Азербайджане растет число современных скотобоен
Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с органами местной исполнительной власти продолжает работу, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 11 июня 2018 года "О регулировании деятельности по забою животных".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в столице и регионах предприниматели создают современные пункты забоя скота и продажи мяса.
Так, очередная современная скотобойня и пункт продажи мяса действует с недавних пор на территории нового рынка в Агдашском районе. Она способна принимать ежедневно до 150 голов крупного и мелкого рогатого скота. В то же время в торговом пункте могут одновременно предлагать свой товар до 20 мясников. Скот до забоя проходит ветеринарное обследование, а мясо после забоя - лабораторное.
В недалеком будущем Агентство планирует, с помощью органов местной власти создание таких современных скотобоен и пунктов продажи мяса во всех регионах страны..Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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