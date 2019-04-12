Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с органами местной исполнительной власти продолжает работу, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 11 июня 2018 года "О регулировании деятельности по забою животных".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в столице и регионах предприниматели создают современные пункты забоя скота и продажи мяса.

Так, очередная современная скотобойня и пункт продажи мяса действует с недавних пор на территории нового рынка в Агдашском районе. Она способна принимать ежедневно до 150 голов крупного и мелкого рогатого скота. В то же время в торговом пункте могут одновременно предлагать свой товар до 20 мясников. Скот до забоя проходит ветеринарное обследование, а мясо после забоя - лабораторное.

В недалеком будущем Агентство планирует, с помощью органов местной власти создание таких современных скотобоен и пунктов продажи мяса во всех регионах страны..