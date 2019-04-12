Azercell в составе Азербайджанской делегации участвует на 26-м Международном форуме по Информационно-Коммуникационным Технологиям "TIBO-2019" в Минске, Республика Беларусь. Азербайджанскую делегацию в составе 15 представителей государственных органов и частных компаний возглавил заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Собрав 100 представителей из 16 стран, "ТИБО" считается одним из масштабных мероприятий в области ИКТ в странах СНГ и Балтики. Форум имеет большое значение для компании Azercell в установлении новых партнерских отношений в целях расширения технических и деловых возможностей и использования опыта внедрения новейших технологических тенденций в жизнь современного общества.

Следует отметить, что наша страна представлена ​​Национальным Павильоном на выставке-форуме "ТИБО-2019". Павильон демонстрирует достижения нашей страны в области ИКТ. Стоит подчеркнуть, что павильон нашей страны был награжден как "Лучший стенд" форума.

Стремясь сделать инновации в цифровом мире доступными для абонентов, Azercell воспользуется международным опытом и усовершенствует свою деятельность в этом направлении.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди