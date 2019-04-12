В бакинских магазинах появится популярный российский продукт
12 апреля 2019 11:04 692
В бакинских магазинах появится популярный российский продукт.
Как сообщает Day.Az, российская компания "Богатый улов", известный производитель консервов и морепродуктов, договорилась о поставках в две крупные торговые сети Азербайджана. Встреча прошла успешно, стороны договариваются о цене поставки.
Как пишут российские СМИ, в Азербайджан на днях отправилась бизнес-миссия предпринимателей из Ивановской области РФ. Переговоры проходили в Баку в формате B2B с компаниями, заинтересованными в продукции ивановского региона.
Азер ГасымлыСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:40 214
В Азербайджане подешевело золото
08:30 258
Официальный курс маната на 12 апреля
-
11 Апр. 22:21 6 032
-
11 Апр. 21:33 4 385
-
11 Апр. 16:25 4 272
-
11 Апр. 16:52 3 165
-
11 Апр. 18:06 2 966