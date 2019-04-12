В бакинских магазинах появится популярный российский продукт.

Как сообщает Day.Az, российская компания "Богатый улов", известный производитель консервов и морепродуктов, договорилась о поставках в две крупные торговые сети Азербайджана. Встреча прошла успешно, стороны договариваются о цене поставки.

Как пишут российские СМИ, в Азербайджан на днях отправилась бизнес-миссия предпринимателей из Ивановской области РФ. Переговоры проходили в Баку в формате B2B с компаниями, заинтересованными в продукции ивановского региона.

Азер Гасымлы