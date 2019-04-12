Военные финансисты Азербайджана и России провели перегворы
12 апреля 2019 12:58 197
Согласно плану сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча на тему "Обмен опытом по финансовому обеспечению Вооруженных сил".
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
На мероприятии выступили должностные лица и специалисты министерств обороны обеих стран, ответственных за финансирование и бюджет, а также был проведен обмен мнениями и заслушаны предложения по применению передового опыта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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