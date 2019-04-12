Победителем открытого тендера по разработке Генерального Плана Баку стала немецкая компания "AS+P".

Об этом ONA сообщили в Госкомитете по градостроительству и архитектуре, передает Day.Az.

Согласно сообщению, открытый тендер по выбору международной компании по градостроительству завершен, и дан старт второму этапу процесса подготовки генплана Баку.

Решением тендерной комиссии, известная немецкая компания "AS+P" была выбрана победителем тендера по подготовке генерального плана города Баку.

"AS+P" - ведущая градостроительная и архитектурная компания с большим международным опытом. Ее штаб-квартира находится во Франкфурте (Германия). Основанная в 1964 году компания "AS+P" успешно реализовала более 2000 проектов в различных странах мира. Подготовку Генплана Баку и представление документа правительству Азербайджана на утверждение планируется завершить до конца 2020 года.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, генеральный план определяет виды использования земель в градостроительных целях и является основным документом, регулирующим деятельность всех структур, участвующих в развитии города в течение следующих 20 лет.