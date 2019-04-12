Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает, что текущие реформы в финансовом секторе Азербайджана повысят качество банковского надзора и обмена информацией, что позволит банкам лучше оценивать и управлять кредитными рисками, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-релиз агентства, передает Day.Az.

Эксперты Moody's считают, что более строгие нормативные требования в отношении достаточности капитала и валютных рисков приведут к повышению уровня капитализации банков и снизят валютные риски по сравнению с 2014-2017 годами.

В частности, по оценкам Moody's, базовый капитал в процентах от взвешенных по риску активов в банках, оцененных Moody's, на которые приходится около двух третей банковского сектора, вырос в среднем на 20 процентов к концу 2018 года с 12 процентов на конец 2016 года.

За этот период этот рост был одним из самых значительных среди банковских систем в регионе. Более высокие уровни капитала частично позволили возобновить рост кредитования экономики в четвертом квартале 2018 года. Этот рост был, в основном, обусловлен кредитами в местной валюте, которые будут менее уязвимы к резкому обесценению маната.

"Хотя уровень проблемных кредитов остается высоким и составляет около 12 процентов от общего объема кредитов, Moody's также ожидает, что качество активов улучшится, сократив долговое бремя мелких розничных заемщиков", - говорится в сообщении.