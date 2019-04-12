Реализация крупнейшего проекта в Баку - Baku White City (проект "Белый город"), идет полным ходом, заявил Trend заместитель председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Азербайджана Довлатхан Довлатханов, передает Day.Az.

По его словам, контуры крупнейшего проекта Baku White City, охватывающего территорию площадью в 221 гектар, отчетливо видны со стороны проспекта Нобеля и улицы Юсифа Сафарова.

"На этой территории, которая раньше считалась промышленной зоной, проведены серьезные земляные работы по очистке, перепланировке, проведению коммуникаций, разбивке дорожной сети. Это один из масштабных градостроительных проектов в Азербайджане, который реализуется в рамках исполнения указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении "Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы", - сказал Довлатханов.

Зампред Госкомитета отметил, что в строительных работах задействованы солидные зарубежные организации.

"В свою очередь, Госкомитет наблюдает за выполнением всех нормативных требований при строительстве", - сказал Довлатханов.

Довлатханов отметил, что в настоящее время большая часть старых построек, расположенных на данной территории, уже снесена.

"Территория бульвара в этой части города фактически благоустроена, был применен передовой зарубежный опыт. Не исключено, что в дальнейшем может быть продолжен снос старых построек, в случае расширения территории бульвара", -сказал зампред.

Он отметил, что согласно проекту на этой территории также будет построена станция метро "Белый город".