Азербайджанская компания "Azhazelnut" и латвийская "Alisco" подписали контракт на экспорт фундука в Латвию стоимостью 250 тысяч долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, передает Day.Az.

Как передает министерство, в рамках экспортной миссии Азербайджана в Ригу также была достигнута предварительная договоренность об экспорте гранатовой продукции между азербайджанской "Mars Fk" и латвийской фирмой "Auglu Serviss".

"Кроме того, ряд азербайджанских компаний, участвовавших в экспортной миссии, провели переговоры с индийскими и латвийскими компаниями и сетями супермаркетов по поводу экспорта продукции", - говорится в сообщении.

Экспортная миссия включала 23 азербайджанские компании, занимающиеся производством вина и других алкогольных напитков, производством продуктов питания и текстиля, а также туризмом.

Экспортная миссия, начавшаяся седьмого апреля сегодня завершилась.