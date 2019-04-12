Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ограничила лицензию страховых компаний AtaInsurance и Ateshgah Insurance, сообщает Trend со ссылкой на финансового регулятора, передает Day.Az.

В частности, обе страховые компании не смогут больше предоставлять услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Регулятор принял решение в связи с тем, что страховые компании нарушили закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО.

Решение будет в силе, пока компании не устранят недостатки в своей работе.

Также Палата на три месяца ограничила лицензию страхового и перестраховочного брокера SINKO Qrup Azerbaycan и восстановила лицензию страхового и перестраховочного брокера Societe de Courtage.