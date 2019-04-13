Азербайджан готовит технологическую революцию в сельском хозяйстве
Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) реализует целый ряд проектов в аграрной сфере, в сфере малого и среднего предпринимательства, сказал Trend вице-президент НКПА Вугар Зейналов, передает Day.Az.
По его словам, один из значимых проектов, реализуемых в этой сфере, посвящен инновациям в сфере сельского хозяйства.
"Речь идет о проекте "Sole foot". В настоящее время мы разрабатываем в рамках этого проекта новую Концепцию по внедрению инноваций в аграрном хозяйстве", - сказал Зейналов.
Он отметил, что данный проект является приоритетным среди остальных, и его реализация намечена на долгосрочную перспективу.
Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана была учреждена пятого марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.
НКПА объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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