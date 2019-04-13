Дисплей смартфона - это визитная карточка девайса. Именно производительность дисплея определяет, насколько хорошо и красиво выглядит все на смартфоне, включая фотографии с камеры и все ваши приложения, а также насколько удобным является использование смартфона в условиях яркой и тусклой освещённости.

Серия смартфонов Galaxy S10 - это новая захватывающая глава в наследии телефонов Samsung. Выпуском данной серии, приуроченной к 10-тилетию появления первого устройства в данной линейке, корейская кампания еще раз доказала приверженность к разработке самых эффектных и производительных дисплеев на рынке. Таким образом, в Galaxy S10 установлен Dynamic AMOLED-экран с технологией Eye Comfort, которая сертифицирована TÜV Rheinland и призвана уменьшить интенсивность излучаемого синего света без снижения качества изображения. Немецкий орган тестирования и сертификации подтверждает исследованием тот факт, что Samsung удалось снизить долю отображения синего излучения с 12% до 7%. Это очень важный показатель, так как чрезмерное воздействие синего света вредно для глаз, а благодаря данному достижению работать со смартфоном намного комфортнее. При этом дисплей продолжает воспроизводить очень широкую цветовую гамму, более 16 миллионов цветов со 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 (для цифровых кинотеатров). Поэтому не удивительно, что эксперты DisplayMate признали экран Galaxy S10 "самым точным цветным дисплеем", отмечая, что цвета на дисплее почти идеально соответствуют реальным. По словам издания, Galaxy S10 установил рекорд или повторил некоторые показатели производительности дисплеев других моделей смартфонов и в конечном итоге получил наивысшую в мире оценку "Отлично A+".

Помимо этого, экран Galaxy S10 является первым мобильным дисплеем, поддерживающим HDR10+, который выводит реалистичность картинки на запредельный уровень. В тестах DisplayMate дисплей, оснащенный новой технологией, показал рекордную точность цветопередачи.

Одним из главных челленджей для кампании было обеспечить экран Galaxy S10 соотношением к общему корпусу смартфона более 90% . Таким образом производитель полностью отказался от верхних и нижних рамок и теперь на передней панели красуется, безрамочный сенсорный 6,1-дюймовый экран, в правом верхнем углу которого встроен модуль фронтальной камеры. Дисплей с вырезом под фронтальную камеру получил название Infinity-O. Слово "вырез" в данном контексте носит буквальное значение, так как Samsung удалось "срезать" пиксели с дисплея, чтобы разместить фронтальную камеру, при этом ни одна из функциональностей экрана не пострадала. Теперь, объектив выглядит очень аккуратно и занимает минимум места, поэтому в работе не мешает. Более того, в смартфоне по умолчанию есть специальные обои с затемнённым верхом, которые полностью скрывают модуль.

Dynamic AMOLED-дисплей Galaxy S10 также получил встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который считывает трехмерные очертания кожи, а не двухмерное изображение, что позволяет обеспечить более надежную защиту смартфона. Говоря простым языком, новый сканер считывает информацию при помощи эха отраженного от бороздок узора на пальце пользователя. Эта технология биометрической аутентификации нового поколения была сертифицирована FIDO Alliance Biometric Component. Также ультразвуковой метод сканирования отличается хорошей защитой от "взлома", так как ультразвук отличает "муляжи", а также повышенной точностью считывания, таким образом, сканер не "слепнет" даже от мокрых рук.

Новая серия смартфонов Galaxy S10 - это воплощение гениального замысла инженеров, призванная обеспечить пользователю максимальный комфорт при использовании смартфона.

Дополнительную информацию о смартфонах новой серии Galaxy S10 можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.