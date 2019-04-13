На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 5,9245 маната (0,27 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2209,4917 маната, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота 1 апреля 2197,981 8 апреля 2203,88 2 апреля 2186,234 9 апреля 2208,963 3 апреля 2198,2785 10 апреля 2214,2415 4 апреля 2197,607 11 апреля 2222,4185 5 апреля 2192,184 12 апреля 2197,9555 Средняя стоимость за неделю 2194,4569 Средняя стоимость за неделю 2209,4917

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,2679 маната (1,04 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,7731 маната.

Изменение стоимости унции серебра 1 апреля 25,7632 8 апреля 25,741 2 апреля 25,5967 9 апреля 25,9451 3 апреля 25,813 10 апреля 25,824 4 апреля 25,7602 11 апреля 25,8824 5 апреля 25,7333 12 апреля 25,4731 Средняя стоимость за неделю 25,7333 Средняя стоимость за неделю 25,7731

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 23,2475 маната (1,51 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1530,8551 маната.

Изменение стоимости унции платины 1 апреля 1449,59 8 апреля 1543,2175 2 апреля 1443,725 9 апреля 1535,797 3 апреля 1461,15 10 апреля 1514,717 4 апреля 1486,3355 11 апреля 1540,574 5 апреля 1513,663 12 апреля 1519,97 Средняя стоимость за неделю 1470,8927 Средняя стоимость за неделю 1530,8551

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 12,5035 маната (0,53 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2350,6393 маната.