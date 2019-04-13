В Баку при организации и содействии Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана проходит ярмарка труда с целью решения вопросов занятости молодежи в сфере туризма. Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend в субботу глава Ассоциации Сакина Бабаева.

По ее словам, двухдневное мероприятие проводится в рамках молодежного проекта, который реализует Общественное объединение "Поддержка солидарности молодежи".

"Ярмарка проходит со вчерашнего дня и очевидно то, что она вызвала большой интерес среди молодежи. Посредством проведения таких мероприятий молодым людям предоставляется реальная возможность получить необходимую и интересующую их информацию, связанную с трудоустройством", - сказала Бабаева.

По ее словам, молодежный проект, в рамках которого проводится ярмарка, направлен на повышение роли туристической сферы в улучшении бизнес-среды в Азербайджане.

Ярмарка проходит 12-13 апреля в торговом центре "Agro Mall" с участием представителей Конфедерации предпринимателей Азербайджана, Бакинской текстильной фабрики, сотрудников многих туристических и консалтинговых компаний.