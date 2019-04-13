Азербайджанскую молодежь привлекают в сферу туризма
В Баку при организации и содействии Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана проходит ярмарка труда с целью решения вопросов занятости молодежи в сфере туризма. Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend в субботу глава Ассоциации Сакина Бабаева.
По ее словам, двухдневное мероприятие проводится в рамках молодежного проекта, который реализует Общественное объединение "Поддержка солидарности молодежи".
"Ярмарка проходит со вчерашнего дня и очевидно то, что она вызвала большой интерес среди молодежи. Посредством проведения таких мероприятий молодым людям предоставляется реальная возможность получить необходимую и интересующую их информацию, связанную с трудоустройством", - сказала Бабаева.
По ее словам, молодежный проект, в рамках которого проводится ярмарка, направлен на повышение роли туристической сферы в улучшении бизнес-среды в Азербайджане.
Ярмарка проходит 12-13 апреля в торговом центре "Agro Mall" с участием представителей Конфедерации предпринимателей Азербайджана, Бакинской текстильной фабрики, сотрудников многих туристических и консалтинговых компаний.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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