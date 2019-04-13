В этом году ЗАО "Бакинский метрополитен" приобретет шесть подвижных составов из 30 вагонов. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, договор об этом уже подписан с московским "Метровагонмаш".

"Составы начнут поставляться в Азербайджан с июня. Новые поезда состоят из вагонов, отвечающих современным стандартам, оснащены кондиционерами современного типа. Все шесть составов будут поставлены в Баку до конца года", - сказал Мамедов.