В результате успешных реформ, проведенных в Азербайджане, в течение первых трех месяцев 2019 года число работающих на основе трудовых договоров граждан, зарегистрированных в электронной информационной системе (ЭИС), увеличилось на 65 821.

Об этом как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал завотделом минтруда и социальной защиты населения, руководитель секретариата Эльнур Сулейманов в рамках 4-е заседания Секретариата Рабочей группы по регулированию и координации трудовых отношений.

Сулейманов отметил, что по состоянию на 1 апреля 2019 года число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных министерством налогов, в первом квартале текущего года увеличилось на 10 568, достигнув 371 596. При этом количество договоров в данной области достигло 1 467 782. Данный показатель является важным с точки зрения предотвращения неформальной занятости в Азербайджане, сказал он.

На заседании также обсуждались проекты предложений по подготовке статистических показателей по внутренней миграции и организации мониторингов в этой сфере соответствующими структурами.