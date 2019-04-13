Женщины-предприниматели Азербайджана и России планируют реализацию проекта, предусматривающего создание совместных предприятий в сфере производстваэ. Об этом, как передает Day.Az, сообщила Trend глава Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева.

По словам главы Ассоциации, стороны планируют открыть предприятия по производству продовольствия во второй половине текущего года.

"В настоящее время обсуждения по созданию предприятий малого бизнеса находятся в активной фазе, мы рассчитываем приступить к практической реализации совместного проекта летом текущего года. Вместе с российскими партнерами планируем открыть малые производства в регионах страны", - сказала Бабаева.

Отметим, что Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и учреждена в октябре 2017 года.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Азербайджане в сфере бизнеса занято свыше 143 тысяч женщин.