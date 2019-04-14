Канадская компания Zenith Energy, являющаяся оператором по разработке блока нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" в Азербайджане, получила условное одобрение от канадской фондовой биржи TSX-V на выпуск акций в Канаде, объявленной второго апреля 2019 года, передает Trend со ссылкой на сообщение компании.

Компания подтвердила, что простые акции были выпущены пятого апреля 2019 года после предоставления необходимой документации.

Zenith Energy ожидает окончательного одобрения от TSX-V, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, Zenith Energy привлекает данные средства для инвестирования в буровые работы в Азербайджане.

Отметим, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith и азербайджанской госкомпанией SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd для осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением, доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту она разделена на реабилитационную и разведочную территорию.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.