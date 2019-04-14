Железная дорога Иран-Азербайджан поможет развитию торговли в регионе
Присоединение железной дороги Ирана к Азербайджану создало большую возможность для развития торговли между Ираном и странами СНГ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал иранский сопредседатель совместной торговой палаты Ирана и России Хади Тизхуш Табан.
По его словам, объем нынешнего товарооборота Ирана и России составляет примерно два миллиарда долларов в год.
Он добавил, что созданием необходимых инфраструктур можно довести эту цифру до 10 миллиардов долларов. В этом плане Табан подчеркнул роль железной дороги между Азербайджаном и Ираном, который может обеспечить выход иранской продукции на российский рынок.
Коснувшись санкций Запада в отношении России, Табан отметил, что первым условием для достижения успеха на крупном рынке России - полностью узнать российский рынок, который применяет жесткие правила по импорту.
Сопредседатель также подчеркнул, что вопрос о вступлении Ирана в Евразийский экономический союз был вынесен на повестку дня в парламенте страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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