Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank - приступил к применению инновационной рекрутинг-платформы HackerRank. Система, применяющаяся на азербайджанском рынке впервые, позволяет эффективно выстраивать процесс приема на работу специалистов, занятых в сфере информационных технологий.

Одной из главных преимуществ новой рекрутинг-платформы HackerRank является возможность проведения в PASHA Bank единовременного тестирования уровня знаний и профессиональных навыков сотен потенциальных кандидатов. Система позволяет предварительно изучить потенциал специалиста, объективно оценить его сильные и слабые стороны, техническую подготовленность, количество затрачиваемого на решение тех или иных задач времени и другие моменты. Данная платформа позволяет принимать участие в рекрутинговом процессе кандидатам, физически находящимся как в Азербайджане, так и любой другой точке мира.

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, в современном динамично меняющемся мире ведущие компании все чаще прибегают к использованию подобных инновационных сервисов для поиска новых профессиональных кадров из IT-сферы.

"Наряду с работодателем, детальными результатами тестирования снабжаются также и кандидаты, что обеспечивает полную прозрачность и объективность процесса отбора. Уверен, что применение на азербайджанском рынке принципиально новой и одной из самых известных в сообществе профессиональных IT-специалистов платформы поможет нам еще более усилить свою позицию на рынке в качестве лучшего работодателя в цифровой сфере", - подытожил Т.Кязымов.

Отметим, что рекрутинг-платформа HackerRank считается стандартом для оценки профессиональных навыков IT-специалистов в более чем 1,000 компаниях в разных странах мира.