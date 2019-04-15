Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
Одобрения Совета - последний этап официального согласования документа, в начале апреле его утвердил Европарламент: поправки поддержали 465 депутатов, против высказались - 95.
Одобрение прошло без обсуждения текста проекта. Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев, чтобы внедрить новые правила в национальное законодательство.
Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы.
В частности, речь идет об анбандлинге, то есть добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ
Правила ЕС также подразумевают доступ третьих сторон, недискриминационные тарифы и прозрачность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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