Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Одобрения Совета - последний этап официального согласования документа, в начале апреле его утвердил Европарламент: поправки поддержали 465 депутатов, против высказались - 95.

Одобрение прошло без обсуждения текста проекта. Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Странам ЕС отводится девять месяцев, чтобы внедрить новые правила в национальное законодательство.

Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы.

В частности, речь идет об анбандлинге, то есть добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ

Правила ЕС также подразумевают доступ третьих сторон, недискриминационные тарифы и прозрачность.