За первый квартал 2019 года объем грузоперевозок через Бакинский международный морской торговый порт превысил 1,03 миллиона тонн, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение порта, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что наблюдается тенденция роста в объеме перевозок всех типов грузов.

"Более 861 тысячи тонн или 83,1 процента всех грузоперевозок пришлись на транзитные грузы. В частности, произошло значительное увеличение в перевозке контейнеров. В январе-марте 2019 года через Бакинский порт было перевезено 7 253 контейнера (в эквиваленте TEU), что на 55,2 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года (4 673 единицы)", - говорится в сообщении.

За указанный период перевалка вагонов посредством нового паромного терминала, расположенного в поселке Алят, достигла 13 788 единиц (рост на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом 6 446 вагонов (46,8 процента) - по направлению Баку-Курик-Баку, 7 342 (53,2 процента) - по направлению Баку-Туркменбаши-Баку.

Также в сообщении отмечается, что объем перевалки крупнотоннажных транспортных средств (TIR) в январе-марте текущего года составило 6 543 единицы (увеличение на 43,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Так, 5 180 (79,2 процента) были в направлении Баку-Курик-Баку и 1 363 (20,8 процента) - в направлении Баку-Туркманбаши-Баку.

Согласно сообщению, пассажирские перевозки в обоих направлениях составили 8 813 человек, увеличившись на 17,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов, из 12 существующих, обслуживают сухогрузы, два причала - паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания буксировочных и вспомогательных судов порта.