Азербайджан и ЕС готовят многомиллионный проект
Стоимость регионального проекта по борьбе с климатическими изменениями EU4Climate, который охватывает Азербайджан, составляет 8,8 миллиона евро.
Об этом сказал в понедельник Trend глава сектора по взаимодействию в странах Восточного партнерства, гендиректората ЕС по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения Еврокомиссии Майкл Рупп, передает Day.Az.
Рупп отметил, что проект охватывает все секторы, включая энергетику, малое и среднее предпринимательство, транспорт и другие.
"Основная цель проекта - сократить количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности всех секторов", - сказал представитель ЕС.
По его словам, эксперты Программы развития ООН совместно с азербайджанскими экспертами обсудят текущее положение в Азербайджане и решат, что целесообразнее всего предпринять и с чего начать.
"Азербайджан поставил перед собой цель сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Это непростая задача и работа не одной структуры. Все структуры и министерства должны работать сообща", - сказал Рупп.
Отметим, что сегодня в Азербайджане прошла презентация проекта EU4Climate, реализуемого ООН и ЕС.
Проект EU4Climate реализуется с целью помочь странам Восточного партнерства бороться с климатическими изменениями, подготовить стратегию развития предупреждающих мер в этой сфере, а также помочь интегрировать вопросы климатических изменений в основную политику государств.
Проект будет реализовываться до 2022 года в Азербайджане, Грузии, Беларуси, Молдове, Украине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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