Компания "SOCAR Trading" (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) заключит долгосрочный контакт, предусматривающий поставки в объёме более 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год в Пакистан.

Об этом сказал Trend глава отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

"Для первоначальной партии продуктов стоимостью 100 миллионов долларов будет выделена кредитная линия. В итоге SOCAR становится вторым по счету долгосрочным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Пакистан", - сказал он.

Отметим, что ранее экономический координационный комитет Кабинета министров Пакистана утвердил соглашение о поставках топлива с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

"Комитет одобрил предложение министерства нефти относительно соглашения о поставке топлива между Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)", - говорилось в сообщениях пакистанских СМИ.