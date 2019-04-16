Основной поток туристов прибывает в Азербайджан посредством воздушных перевозок.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент ЗАО "Azerbaijan Airlines" (AZAL) Эльдар Гаджиев во время презентации "Азербайджан глазами сокола", организованной Национальным авиаперевозчиком Азербайджана в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По словам вице-президента, аэропорт Гейдар Алиев, ставший благодаря выгодному географическому положению воздушными воротами страны, обрел статус главного транзитного аэропорта региона.

"Сегодня Азербайджан - культурный и туристический центр с большим потенциалом. Прекрасная природа, разнообразный климат, богатое историко-культурное наследие - все это позволяет Азербайджану принимать на самом высоком уровне гостей со всего мира", - сказал Гаджиев.

Вице-президент отметил, что в нашей стране, несмотря на сравнительно небольшую территорию, действуют шесть международных аэропортов, отвечающих мировым стандартам.