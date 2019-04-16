Многомиллионные торги на бакинской бирже - ЦИФРЫ
16 апреля 2019 10:24 106
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 апреля составил 22,90 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.
Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 22,898 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и азербайджанской госкомпании SOCAR.
На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 1,4 тысячи манатов. За день были заключены 118,1 тысячи сделок по акциям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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