Учитывая возросший спрос клиентов на премиальные карты, Expressbank объявил о начале кампании под названием "Радость от премиальных карт". В рамках данной кампании, которая продлится до 15 мая 2019 года, клиенты смогут приобретать премиальные карты без оплаты годового обслуживания.

При осуществлении первоначального взноса на счет в размере 500 AZN/USD/EUR/GBP бесплатно будет предоставлена банковская карта VISA Gold/MasterCard Gold, а при взносе 1000 AZN/USD/EUR/GBP, карта VISA Platinum/MasterCard Platinum. Внесенную сумму можно будет обналичить без комиссии в любом банкомате Expressbank либо использовать при безналичных платежах и зарабатывать при этом до 30 % cashback.

Премиальные карты могут заказать в филиалах банка или онлайн на https://www.exb.az/getpremiumcards.

Держатели премиальных карт становятся обладателями эксклюзивных привилегий. В любой точке мира им предлагаются специальные скидки, удобные покупки, онлайн платежи, возможность обналичивания и другие специальные привилегии. Помимо этого, в любое время суток клиенты могут пополнить счет карты посредством более чем 700 терминалов ExpressPay, расположенных в 48 регионах по всей стране либо онлайн посредством личного кабинета.

Отметим, что в направлении развития безналичных платежей Expressbank в 2018 году был удостоен нескольких наград со стороны Центрального банка Азербайджанский Республики в номинации "Банк-лидер по инфраструктуре бесконтактных POS терминалов", "Банк-лидер по бесконтактным платежным картам" и "Банк-лидер по безналичным платежам", а со стороны Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в номинации внедрение инновативных решений.

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в направлении розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.