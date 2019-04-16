В марте 2019 года в Азербайджане 87,8 процента организаций с ограниченной ответственностью с местным капиталом были зарегистрированы в онлайн.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Алекпер Мамедов, гендиректор департамента государственной регистрации и контроля над учетом в министерстве по налогам Азербайджана на пресс-конференции, посвященной процедуре государственной регистрации юридических лиц в Баку.

Он отметил, что в первом квартале 2019 года количество зарегистрированных юридических лиц выросло на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, физических лиц - на 28,5 процента, организаций с ограниченной ответственностью с местным капиталом - на 11,3 процента.

Новость обновляется