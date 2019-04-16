Азербайджан представит еще одну онлайн-услугу для бизнеса
16 апреля 2019 12:04 50
В ближайшее время в Азербайджане планируется создать электронный портал для введения изменений в документы юридических лиц.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Алекпер Мамедов, гендиректор департамента государственной регистрации и контроля над учетом в министерстве по налогам на пресс-конференции, посвященной процедуре государственной регистрации юридических лиц, в Баку.
"Мы начали работать над этим. Уже сделаны нужные изменения. В ближайшее время будет запущен портал", - сказал он.
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