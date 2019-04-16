Добыча нефти в Азербайджане в первом квартале 2019 года составила 9,7 миллиона тонн, что на 0,15 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Как говорится в сообщении, добыча газа составила 9,1 миллиарда кубометров, что на 25,1 процента больше показателя января-марта прошлого года.

Также компания отмечает, что на долю SOCAR приходится 1,85 миллиона тонн нефти и 1,56 миллиарда кубометров газа.

Далее отмечается важность месторождения "Умид" и высокодебитной скважины, пробуренной на месторождении.

"Со скважины ежегодно будет добываться до 900 миллиона кубометров природного газа", - говорится в сообщении.

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 километрах от Баку и в 40 километрах от берега.

На месторождении ежесуточно добывается более 1,25 миллиона кубометров газа и 200 тонн конденсата. Кроме того, "Умид" входит в блок месторождений "Умид-Бабек". У SOCAR имеется долгосрочная программа разработки блока "Умид-Бабек", благодаря которой она сможет ежегодно получать до пяти миллиардов кубометров газа только с месторождения "Умид".