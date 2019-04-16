В Турции состоялось открытие азербайджано-белорусского завода по производству тракторов. Об этом, как пеердает Day.Az, сообщили во вторник Trend в ПО "Гянджинский автомобильный завод" .

Стоимость завода "Беларусь", построенного ПО "Гянджинский автомобильный завод", составляет 17 миллионов долларов. На церемонии открытия завода, состоявшейся накануне в турецком городе Кырыккале, было сообщено, что до сегодняшнего дня на проделанную работу было потрачено в целом пять миллионов долларов.

Было также отмечено, что создание этого предприятия является хорошим воплощением двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Беларусью. Строительство этого предприятия, имеющего большие перспективы, создало более серьезную основу для трехстороннего азербайджано-турецко-белорусского сотрудничества.

Председатель наблюдательного совета ПО "Гянджинский автомобильный завод", депутат Милли Меджлиса (парламента) Ханлар Фатиев проинформировал участников об успехах, достигнутых в экономике Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, в том числе в области машиностроения.

Он отметил, что в рамках двустороннего договора, заключенного в октябре 2006 года в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Беларусь, начато сотрудничество между ПО "Гянджинский автомобильный завод" и ОАО "Минский тракторный завод".

Вместе с тем, с 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе было произведено около 3 000 автомобилей "MAZ". Согласно подписанному в 2013 году двустороннему договору, заключенному с Минским заводом колесных тягачей, с 2014 года на заводе началось производство тягачей.

В церемонии открытия приняли участие министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и другие официальные лица.