Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился во вторник в Ашхабаде с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, сообщает Trend со ссылкой на госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия, предметом особого внимания стала тема формирования на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов.

"В данном контексте подчёркивались значимость мультимодального транспортно-транзитного коридора Lapis Lazuli (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция)",- сказано в информации.

В частности, глава государства выразил убеждение, что функционирование нового порта в Туркменбаши окажет позитивное влияние на обстановку в регионе и за его пределами, будет содействовать сотрудничеству прикаспийских государств.

Приоритетными аспектами сотрудничества также были названы обеспечение энергетической безопасности и стабильных поставок энергоносителей, опросы охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и урегулирование ситуации в Афганистане.

Генеральный секретарь ОБСЕ обратил внимание на важность инициатив Туркменистана по прокладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также ввод в эксплуатацию железной дороги Серхетабат-Тургунди (Туркменистан-Афганистан).

Напомним, что согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди ( афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши.

Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедурв регионе, оценивается в два миллиарда долларов.