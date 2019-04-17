Польша хочет воспользоваться опытом SOCAR в энергетической сфере. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, сказал глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Встреча состоялась в рамках визита главы азербайджанской дипломатии в Польшу.

Вожняк также отметил, что Польша заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики.

В ходе встречи Эльмар Мамедъяров проинформировал главу польской компании об энергетических, инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана. Мамедъяров сказал, что Азербайджан поддерживает энергетическое сотрудничество между двумя странами и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Польшей в данной сфере.