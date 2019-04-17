Демографический переход, как ожидается, будет одним из самых плавных в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сказал в эксклюзивном интервью Trend эксперт Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Роберт Иван Гал, который будет отвечать за наращивание потенциала соответствующих государственных учреждений по созданию национальных трансфертных счетов (NTA) в Азербайджане.

"Национальные трансфертные счета добавляют возрастной компонент в национальную систему учета. NTA касается всей экономики, но описывает экономику как потоки среди людей разного возраста. Здесь в фокусе внимания пожилые люди. Мы работаем над проектом NTA в Азербайджане, и некоторые предложения, касающиеся политики в этой сфере, будут основаны на результатах данного проекта. После этого правительство Азербайджана примет решение по поводу планов на будущее", - сказал Гал.

Говоря о процессе создания NTA в Азербайджане, эксперт отметил, что речь идет о реорганизации соответствующих статистических данных.

"Мы опираемся на официальную статистику, которую предоставляет Государственный комитет статистики Азербайджана. Я занимаюсь консультацией местной команды, которой предстоит перегруппировать существующие статистические данные, в то же время, не планируется создавать новую статистику. В этом плане в Азербайджане очень легко, так как административные возможности статистических служб в стране находятся на весьма высоком уровне, и они предоставляют широкий спектр статистических услуг высокого качества. В последние два дня мы провели базовое обучение и ожидаем, получение первых результатов и подготовки первого отчета по проекту к концу текущего года", - сказал Гал.

Эксперт также отметил, что в обозримом будущем демографический переход в Азербайджане представляется в качестве одного из наиболее плавных. Он поздравил страну с рождением 10-миллионного гражданина Азербайджана.

Далее он рассказал о демографической ситуации в мире с особым акцентом на старение населения.

"Старение населения - это естественный процесс. Но зачастую это называют угрозой: речь идет о том, что меньшее количество людей в активном возрасте должны поддерживать большее число пожилых людей. А так как население сокращается, оно стареет, то поэтому эти процессы часто называют угрозой. Иногда выдвигаются предложения для предотвращения этого процесса. Но старение населения приносит много пользы и отражает очень позитивные изменения. Это значит, что мы живем дольше и здоровее и это хорошо. Когда население было молодым, это было связано с тем, что люди умирали в молодом возрасте. Даже в наиболее развитых странах 200 лет назад жители зачастую не достигали возраста 1-5 лет, потому что они умерли в младенческом возрасте или в раннем детстве. Сегодня большая часть населения достигают возраста 60 лет. Это очень позитивное событие, но оно приводит к старению населения", - сказал Роберт Иван Гал.

Между тем он отметил, что старение населения - это результат совершенствования технологий и улучшения системы образования.

"По той же причине увеличивается не только средняя продолжительность жизни, но и время, которое люди могут потратить на полезную работу. Благодаря продлению продолжительности жизни, мы можем разработать политику, которая также продлила бы период трудовой деятельности населения. Тогда у нас будут пожилые общества, однако доля уязвимых и нуждающихся в поддержке, не увеличится", - добавил Гал.

Эксперт добавил, что старение населения - это сочетание двух факторов: увеличение продолжительности жизни и снижение рождаемости.

"Увеличение продолжительности жизни не обязательно означает угрозу социальному балансу. Снижение рождаемости также создает возможности. Если рождаемость уменьшается, люди экономят труд и доходы, которые могут быть потрачены на детей. Люди могут использовать эти средства, которые они сэкономили в трех направлениях. Во-первых, они могут потратить эти средства на себя. Это недальновидная стратегия и определенно приведет к проблемам в долгосрочной перспективе. Во-вторых, они могут вкладывать больше средств для своих детей: у них будет меньше детей, но эти дети будут более продуктивными в будущем, потому что они получат лучшее образование, будет более крепкое здоровье и человеческий капитал не уменьшится. Третий способ - инвестировать в будущее в финансовый или физический капитал. Тогда у вас будут ресурсы для финансирования вашей старости", - пояснил Гал.

Возвращаясь к теме NTA, эксперт отметил, что этот проект представляет собой некую статистическую основу для разумного формирования политики и позволяет разрабатывать новые показатели, одним из которых является коэффициент поддержки пожилого поколения.

"Фактически, используемая в настоящее время версия коэффициента поддержки, которая сравнивает только численность возрастных групп, таких как количество населения, в возрасте от 20 до 64 лет, с числом лиц старше 65 лет, что является весьма искусственным подходом. И эти показатели меняются в зависимости от страны. Население некоторых стран стареет позже, а в других государствах оно стареет в сравнительно молодом возрасте, и этот показатель также меняется по мере течения времени. Если у вас меньше детей, но они получили более качественное образование, то они работают более эффективно, имеют более высокую заработную плату и могут легче поддерживать пожилых людей. Версия коэффициента поддержки, основанная на принципах NTA, также учитывает это. С помощью NTA мы можем разработать показатели, которые намного лучше описывают процесс старения. И все такие расчеты показывают, что если инвестиции в человеческий капитал увеличиваются, мы дольше удерживаем молодежь в школах и даем ей возможность более эффективной работы в последствии", - сказал Гал.

Эксперт отметил, что есть немало фактов, когда консультативные органы рекомендуют такую стратегию подготовки к старению населения и используют цифры этого учета.

"Двадцать лет назад этот проект начинался как небольшая рабочая группа в США, а теперь он охватывает около 80 стран по всему миру. Статистический стандарт NTA был принят ООН. В частности, Республика Корея уже вводит эту статистическую практику в ежегодную официальную рутину", - заключил Гал.