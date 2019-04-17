Банк ВТБ (Азербайджан) запускает новую акцию "Старт", в рамках которой клиенты могут получить кредит наличными по ставке 9% годовых. Предложение действует до 15 июля 2019 года, по завершении этого промопериода ставка составит 24% годовых.

Клиентам доступны займы в национальной валюте в размере до 10 000 манатов на срок от шести месяцев до трех лет. Чтобы оформить кредит необходимо обратиться в любое отделение банка ВТБ (Азербайджан), также можно оставить заявку дистанционно посредством WhatsApp по номеру +994 55 2140986 или на сайте банка.

Начальник управления продаж, развития сети и клиентского обслуживания банка ВТБ (Азербайджан) Парвиз Расулов прокомментировал: "Данное предложение является уникальным для банковского рынка Азербайджана - обычно заемщикам предлагается кредит по единой ставке. Мы даем клиентам возможность существенно сократить свои расходы в рамках акции "Старт". Количество платежных периодов по сниженной ставке зависит от времени обращения за кредитом - чем раньше произошла выдача, тем больше ежемесячных платежей совершат клиенты по выгодной ставке".



ОАО ВТБ (Азербайджан)

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