Очередным гостем проекта "Access Business Talks", который AccessBank реализует в UNEC, стал главный экономист Азиатского Банка Развития (АБР) Наиль Велиев.

Гость детально рассказал студентам о проектах, реализуемых АБР в мире, в том числе Азербайджане. Представитель АБР отметил, что число участников этого международного финансового института, созданного в 1966-ом году, насчитывает 68 стран, включая Азербайджан: "Азербайджан с 1999-го года является членом Азиатского Банка Развития. За период сотрудничества Азербайджану было выделено более 4 миллиардов долларов, которые были направлены на такие сектора, как энергетика, инфраструктура, финансы и другие сферы экономики".

По словам главного экономиста, АБР поддержал разработку такого крупного проекта, как "Шахдениз". Кроме того, Наиль Велиев отметил, что строительство автомобильных дорог Баку-Алят-Астара и Газах-Грузинская граница было осуществлено за счет поддержки АБР: "Также отмечу, что за счет средств АБР в нескольких районах страны осуществляются проекты в сфере водоснабжения и канализации, некоторые из них уже завершены".

Гость также отметил, что АБР и Азербайджан тесно сотрудничают и в финансовой сфере: "Несмотря на сотрудничество Азиатского Банка Развития с местными банками, в этом году АБР впервые вошел в финансовый сектор Азербайджана в качестве акционера и стал одним из мажоритарных акционеров AccessBank-а. Мы уверены, что этот проект будет таким же успешным, как и другие, реализуемые АБР в Азербайджане".

Наиль Велиев добавил, что АБР тесно сотрудничает с азербайджанским правительством для развития рынка капитала.

В завершении презентации специалист поделился со студентами своим опытом и дал им советы.

Отметим, что в рамках проекта "Access Business Talks", который продлится 10 недель, сотрудники AccessBank-а, специалисты IELTS и различных экономических сфер делятся со студентами своим опытом. Главной целью выступлений, основная часть которых проходит на английском языке, является повышение языковых знаний, формирование мировоззрения, получение новой информации в таких сферах, как экономика, бизнес и финансы.

В ходе проекта наряду с интересными встречами для студентов будет организована экскурсия, во время которой они получат возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка. Кроме того, по завершению проекта участники пройдут практику в AccessBank и получат соответствующие сертификаты.